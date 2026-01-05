Fallece trailero tras volcar en la Valles–Rayón

TAMASOPO.- El chofer de un tráiler cargado con cemento a granel falleció luego de sufrir un accidente cerca de la entrada al municipio de Tamasopo.

Los hechos ocurrieron la noche de este sábado, en el kilómetro 35 de la autopista Valles–Rayón.

El hombre falleció tras volcar el tráiler que conducía en la autopista Valles-Rayón; era originario de Altamira, Tamaulipas.

Se trataba de Sixto Zapata Córdoba, de 63 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Laguna Florida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fuentes oficiales informaron que el trabajador del volante guiaba un tráiler con cabina blanca y remolque cargado con cemento a granel.

Aparentemente se desplazaba con dirección de Rioverde hacia Ciudad Valles, pero en el trayecto perdió el control del volante, chocó contra un cerro y posteriormente la unidad volcó.

Elementos de Protección Civil de Tamasopo acudieron al auxilio, pero ya no había nada por hacer, pues el trailero perdió la vida de manera instantánea.

La zona quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de las diligencias correspondientes, ordenando el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.