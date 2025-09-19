Fallece una mujer tras volcadura en Mexquitic

Una mujer de 23 años de edad perdió la vida y tres personas más resultaron lesionadas en una volcadura.

Los hechos, cerca de las 10:30 horas de este viernes, cuando una conductora manejaba un Chevrolet de color gris sobre el camino que conduce a la comunidad de Rincón de San José, pero al perder el control se salió del camino y volcó.

Se reportó que, en el lugar, una mujer de 23 años falleció, mientras dos menores y otra mujer fueron trasladados por paramédicos a una clínica en el municipio de Mexquitic.

La Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con el levantamiento del cuerpo para sus trámite legal.

