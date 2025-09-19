Aprehende la Fiscalía a asaltante de OXXO’s

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un sujeto por el probable delito de robo calificado, ocurrido en la Zona Metropolitana potosina.

Derivado de labores de inteligencia, los agentes investigadores lograron establecer que el señalado estaría relacionado con diversos robos con violencia en tiendas OXXO.

El individuo, identificado como Alexis “N”, fue localizado en calles del Centro Histórico de la ciudad, donde se le notificó el motivo de su captura y se le leyeron los derechos que lo asisten en calidad de detenido.

Posteriormente, el probable responsable fue trasladado a las instalaciones de la Dirección General de Métodos de Investigación para la revisión médica correspondiente, el llenado de actas y su registro en la base de datos respectiva.

Finalmente, el imputado fue ingresado al Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en la delegación La Pila, donde quedó a disposición del Juez de Control, quien definirá su situación jurídica.