FGE busca a presunto homicida de joven boxeador: García Cázares

La fiscal estatal confirmó que se trata de un familiar ya identificado por la Policía de Investigación

Por Rubén Pacheco

Diciembre 04, 2025 01:43 p.m.
FGE busca a presunto homicida de joven boxeador: García Cázares

Ya se tiene identificado al presunto asesino del joven boxeador, Josué David Hernández, privado de la vida el pasado martes en la colonia Nuevo Progreso, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Precisó que la Policía de Investigación (PDI) ya realiza labores de búsqueda para su localización y aprehensión. Describió que todo apunta que se trató de una riña, donde el agresor lo lesionó con un arma punzocortante en el cuello, lo que le provocó la muerte.

Exteriorizó que el móvil se centra en problemas de índole familiar, por lo cual, sólo se tiene identificado a un sujeto que participó en el ataque contra el deportista.

"De hecho, es un familiar cercano (...) en este caso fue un tema de carácter familiar (...) no (está detenido) y estamos en búsqueda de él", complementó.

Complementó que en lo que va del 2025, la Fiscalía ha atendido diversos asuntos de riña, algunos relacionados con el crimen organizado y otros, entre grupos pandilleriles.

Promesa del boxeo, el joven fallecido en riña

Josué David Hernández, de 20 años, se alistaba para su debut profesional

SLP

Rubén Pacheco

La fiscal estatal confirmó que se trata de un familiar ya identificado por la Policía de Investigación

