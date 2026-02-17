FGE omite comunicado del camión abandonado en la Carr. Valles-Mante

CIUDAD VALLES.- La agresión o atentado que sufrió un chofer del servicio urbano el pasado fin de semana, cerca del ejido Laguna del Mante, fue perpetrada por dos hombres. Después de 24 horas, las autoridades emitieron un comunicado oficial.

La evidencia a la que tuvo acceso este medio, aunque no se puede hacer pública por el sigilo de las investigaciones, confirma que el chofer viajaba solo cuando, al circular por un tramo despoblado de la carretera Valles-Mante, observó que alguien le hacía señales con una lámpara.

Acto seguido, el trabajador del volante se detuvo y abrió la puerta principal; entonces se observa que otro sujeto arrojó líquido (combustible) sobre los escalones. El operador descendió aprisa y, enseguida, el malhechor prendió fuego y provocó un incendio.

El chofer había concluido su jornada laboral, por eso ya no llevaba pasaje y pretendía regresar a la zona urbana.

Tras la agresión, corrió de vuelta al ejido Laguna del Mante, donde una persona lo ayudó y, en un vehículo particular, lo trasladó a las oficinas de la empresa donde labora. Ahí dio aviso a sus superiores y a las autoridades.

El acto delictivo habría ocurrido alrededor de las 20:00 horas del sábado; sin embargo, fue hasta las 10:50 de la mañana del lunes cuando la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitieron información oficial sobre lo ocurrido, en la que se expone lo siguiente:

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó sobre avances significativos en las investigaciones relacionadas con los hechos suscitados tras la localización de un autobús en estado de abandono sobre la carretera Ciudad Valles–Mante, durante la noche del domingo 15 de febrero de 2026 (error en la fecha, ocurrió el sábado por la noche).

Derivado de este hallazgo, agentes fiscales, en coordinación con elementos de la Policía de Investigación (PDI), realizaron las labores de campo correspondientes. Como resultado de las indagatorias, se descartó la existencia de personas lesionadas o no localizadas.

Oportunamente, se inició la carpeta de investigación de acuerdo con los hechos narrados en el Informe Policial Homologado (IPH), que fue presentado por la Guardia Civil Estatal (GCE).

La Fiscalía Potosina, a través de la Delegación Cuarta, mantiene comunicación constante con la empresa propietaria de la unidad, con el objetivo de esclarecer plenamente lo ocurrido y dirigir las acciones penales que correspondan conforme a derecho, según sea el caso.