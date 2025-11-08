Fotos | Conductora de personal fallece tras choque en la 57

La conductora de un camión de transporte de personal perdió la vida al chocar por alcance en la carretera 57.

El reporte de los hechos, fue esta madrugada de sábado, cuando se dirigía a uno de los parques logísticos, pero al llegar al kilómetro 185, cerca del puente del Libramiento Oriente, lo conductora impactó por alcance a un tráiler que circulaba en la misma dirección.

Al lugar, se trasladaron los cuerpos de emergencia, encontrando a la conductora del camión de trasporte de personal sin vida.

Paramédicos de Villa de Pozos trasladaron también a cuatro personas lesionadas para su atención médica y voluntarios de la delegación La Pila llevaron a una persona más.

En tanto, seis personas más fueron valoradas en el lugar y sólo requirieron pase médico por la aseguradora.

El área fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes iniciaron con los primeros reportes.

La Policía de investigación y servicio periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) levantaron el cuerpo de la occisa para su trámite legal.