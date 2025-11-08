logo pulso
CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Seguridad

Con marihuana, detectan a malvivientes

Por Redacción

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Con marihuana, detectan a malvivientes

Cinco hombres y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por posesión de marihuana, esto en distintas colonias como parte de los recorridos de prevención y vigilancia.

El primer arresto se efectuó en la calle Acapulco, en la colonia Las Hadas, donde agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas y al abordarlo se identificó como Víctor “N”, de 31 años, encontrándole una bolsa con marihuana.

En más resultados, Sergio “N”, de 31 años, fue detectado sobre la avenida José de Gálvez, a la altura de la colonia Villas del Potosí, donde se le localizó un envoltorio con marihuana. 

En la carretera a Rioverde, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, policías femeninas arrestaron a Diana “N” de 36 años, quien traía una bolsa con el enervante.

Sobre avenida Valentín Amador, también en la colonia Genovevo Rivas Guillén, agentes municipales observaron a dos sujetos que alteraban el orden público, se trató de Juan “N” de 18 años y Brandon “N” de 19 años, encontrándoles un total de dos envoltorios con marihuana. 

Por último, en calle Prolongación Melchor Ocampo, en la Cabecera Municipal, fue detectado Mauricio “N” de 19 años, quien incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndole una bolsa del enervante.

