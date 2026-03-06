Fotos | Joven da a luz en Periférico y Villa Magna

La Dirección de Protección Civil de la capital informó que personal del Área Operativa brindó apoyo oportuno a una joven mujer que entró en labor de parto sobre Periférico y Villa Magna.

En ese lugar, dio a luz a un bebé de sexo masculino, gracias a la pronta intervención de nuestro personal paramédico y operativo.

El nacimiento se llevó a cabo sin ninguna complicación, salvaguardando en todo momento la integridad y bienestar tanto de la madre como del recién nacido.

La corporación reconoció la loable labor de su personal, "quienes día a día actúan con profundo compromiso, vocación de servicio y valentía ante cualquier emergencia, demostrando que su trabajo no solo protege vidas, sino que también acompaña momentos que marcan el inicio de nuevas historias", señalaron.