logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fotos | Joven da a luz en Periférico y Villa Magna

El parto se realizó sin complicaciones, gracias a la rápida respuesta de Protección Civil

Por Pulso Online

Marzo 06, 2026 10:50 a.m.
A
Fotos: PC Municipal

Fotos: PC Municipal

La Dirección de Protección Civil de la capital informó que personal del Área Operativa brindó apoyo oportuno a una joven mujer que entró en labor de parto sobre Periférico y Villa Magna.

En ese lugar, dio a luz a un bebé de sexo masculino, gracias a la pronta intervención de nuestro personal paramédico y operativo.

El nacimiento se llevó a cabo sin ninguna complicación, salvaguardando en todo momento la integridad y bienestar tanto de la madre como del recién nacido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fotos: PC Municipal 

La corporación reconoció la loable labor de su personal, "quienes día a día actúan con profundo compromiso, vocación de servicio y valentía ante cualquier emergencia, demostrando que su trabajo no solo protege vidas, sino que también acompaña momentos que marcan el inicio de nuevas historias", señalaron.

LEA TAMBIÉN

Socorristas de Pozos ayudan a madre en parto

La atendieron en la plaza principal y luego la llevaron a un hospital junto con su bebé

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fotos | Joven da a luz en Periférico y Villa Magna
Fotos | Joven da a luz en Periférico y Villa Magna

Fotos | Joven da a luz en Periférico y Villa Magna

SLP

Pulso Online

El parto se realizó sin complicaciones, gracias a la rápida respuesta de Protección Civil

Detienen a sujeto que agredió a vigilante en Puerta de Piedra
Detienen a sujeto que agredió a vigilante en Puerta de Piedra

Detienen a sujeto que agredió a vigilante en Puerta de Piedra

SLP

Redacción

La agresión, incluso, fue captada por cámaras de seguridad

Caen tres agentes de GCE por muerte de dos personas en Matehuala
Caen tres agentes de GCE por muerte de dos personas en Matehuala

Caen tres agentes de GCE por muerte de dos personas en Matehuala

SLP

Pulso Online

La FGE realizará las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades

Hallan serpiente pitón en vivienda de colonia B. Anaya
Hallan serpiente pitón en vivienda de colonia B. Anaya

Hallan serpiente pitón en vivienda de colonia B. Anaya

SLP

Redacción

El ejemplar fue asegurado sin causar daños tras un reporte ciudadano