Socorristas de Pozos ayudan a madre en parto

Paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, auxiliaron a una joven madre que dio alumbramiento a su bebé en plena plaza principal del municipio, en donde sus familiares pidieron la ayuda ya que no alcanzaban a trasladarla al hospital.

Fue al mediodía del martes cuando una joven de nombre Itzel Margarita de 21 años de edad, arribó a la plaza principal de Villa de Pozos a bordo de un vehículo particular, iba en compañía de sus familiares quienes pidieron ayuda a los paramédicos de la corporación municipal para que se le atendiera.

Con la premura del caso, los socorristas Carlos Alberto Aguilar y Clara Nayeli Hernández procedieron a auxiliar a la joven mujer, quien llevaba ya las labores de parto muy avanzadas y no se alcanzaba a trasladarla a un hospital.

Por tal motivo los paramédicos empezaron a realizar las maniobras necesarias y de esta forma ayudaron a traer al mundo a un bebé que nació fuerte y sano sin complicaciones de salud.

Se tomaron los signos vitales tanto de la madre como del bebé y ambos presentaban buenas condiciones de salud, siendo entonces trasladados en una ambulancia al hospital del niño y la mujer en donde continuarían recibiendo las atenciones necesarias.

Por lo pronto, los paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Pozos se mostraron satisfechos de haber ayudado a una madre a traer al mundo a su hijo, afortunadamente todo salió sin complicaciones ya que aplicaron las técnicas necesarias para que tanto la madre como el bebé estuvieran sanos y salvos.