logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Socorristas de Pozos ayudan a madre en parto

La atendieron en la plaza principal y luego la llevaron a un hospital junto con su bebé

Por Redacción

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Socorristas de Pozos ayudan a madre en parto

Paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, auxiliaron a una joven madre que dio alumbramiento a su bebé en plena plaza principal del municipio, en donde sus familiares pidieron la ayuda ya que no alcanzaban a trasladarla al hospital.

Fue al mediodía del martes cuando una joven de nombre Itzel Margarita de 21 años de edad, arribó a la plaza principal de Villa de Pozos a bordo de un vehículo particular, iba en compañía de sus familiares quienes pidieron ayuda a los paramédicos de la corporación municipal para que se le atendiera.

Con la premura del caso, los socorristas Carlos Alberto Aguilar y Clara Nayeli Hernández procedieron a auxiliar a la joven mujer, quien llevaba ya las labores de parto muy avanzadas y no se alcanzaba a trasladarla a un hospital.

Por tal motivo los paramédicos empezaron a realizar las maniobras necesarias y de esta forma ayudaron a traer al mundo a un bebé que nació fuerte y sano sin complicaciones de salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se tomaron los signos vitales tanto de la madre como del bebé y ambos presentaban buenas condiciones de salud, siendo entonces trasladados en una ambulancia al hospital del niño y la mujer en donde continuarían recibiendo las atenciones necesarias.

Por lo pronto, los paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Pozos se mostraron satisfechos de haber ayudado a una madre a traer al mundo a su hijo, afortunadamente todo salió sin complicaciones ya que aplicaron las técnicas necesarias para que tanto la madre como el bebé estuvieran sanos y salvos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Afinan seguridad para Semana Santa
Afinan seguridad para Semana Santa

Afinan seguridad para Semana Santa

SLP

Redacción

Gobierno revisa seguridad en parajes.

Un herido, tras choque en bulevar Españita y Circuito Potosí
Un herido, tras choque en bulevar Españita y Circuito Potosí

Un herido, tras choque en bulevar Españita y Circuito Potosí

SLP

Redacción

El reporte fue después de las 11:00 de la mañana

Detiene a mujer por maltrato infantil y rescatan a menores
Detiene a mujer por maltrato infantil y rescatan a menores

Detiene a mujer por maltrato infantil y rescatan a menores

SLP

Redacción

La mujer fue puesta a disposición de FGE

Dos lesionados en accidente sobre carretera 57
Dos lesionados en accidente sobre carretera 57

Dos lesionados en accidente sobre carretera 57

SLP

El Universal

Paramédicos trasladaron a dos personas de la tercera edad para atención médica especializada