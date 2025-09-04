logo pulso
Fotos | Muere motociclista en accidente sobre carretera estatal

El hombre circulaba por la carretera estatal La Ceiba-Nuevo Aquismón

Por Huasteca Hoy

Septiembre 04, 2025 03:41 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

Tamuín.- Un hombre perdió la vida, luego de sufrir un accidente con su motocicleta, cuando circulaba por la carretera estatal La Ceiba-Nuevo Aquismón.

Hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, sin embargo, se supo que se trata de un vecino del ejido Emiliano Zapata.

Se presume que circulaba a exceso de velocidad, y golpeó unos arbustos, lo que provocó que perdiera el control y cayera.

El vehículo quedó en un desnivel a un costado de la carretera, mientras que el cuerpo del conductor quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Foto: Huasteca Hoy 

Paramédicos de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar, pero al momento de la valoración confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, la cual, realizará las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

