Fuertes daños y un herido, en carambola

Un carro le pegó a una camioneta y se fue contra motos estacionadas

Por Redacción

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Fuertes daños y un herido, en carambola

Cinco vehículos tomaron parte en una aparatoso accidente registrado en la carretera a Zacatecas, a la altura del parque industrial Pueblo Viejo, en donde uno de ellos se volcó y en todos hubo fuertes daños materiales.

El hecho ocurrió cerca de la una de la tarde de este jueves en el kilómetro 12+500, en los carriles en dirección de Mexquitic hacia esta capital.

Participaron una camioneta Toyota color gris, un automóvil Suzuki del mismo color y dos motocicletas estacionadas, una de la marca Itálika y una cuatrimoto.

Según los hechos, inicialmente el automóvil Suzuki circulaba a alta velocidad y le pegó por alcance a la camioneta, a la que sacó de la zona de rodamiento proyectándola hacia la banqueta de unos locales que se ubican a un costado de la entrada del parque industrial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, el carro siguió su trayectoria errática y se fue contra las motocicletas que estaban estacionadas; terminó volcado sobre su costado izquierdo también sobre la banqueta, quedando materialmente destrozado.

Al lugar arribaron paramédicos del municipio de Mexquitic de Carmona, así como policías municipales, quienes se avocaron a prestar ayuda y el conductor del carro fue rescatado del interior para prestarle atención prehospitalaria y como tenía lesiones graves se le trasladó de inmediato a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional llegaron a hacerse cargo del reporte y los vehículos participantes fueron enviados a una pensión hasta que los conductores involucrados lleguen a un acuerdo por los daños y lesiones, ya que los destrozos son cuantiosos puesto que las motos también acabaron muy dañadas. 

