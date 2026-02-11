GCE atendió 56 reportes de violencia familiar en una semana

Durante la segunda semana de febrero, la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí atendió 56 reportes de violencia familiar, según los resultados presentados en la Mesa Regional para la Construcción de la Paz.

De acuerdo con la información oficial, la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género brindó acompañamiento, orientación y, cuando fue necesario, resguardo en espacios seguros, además de la canalización correspondiente a otras instancias.

En el mismo periodo, la Unidad de Prevención del Delito implementó acciones enfocadas en la protección de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la prevención de riesgos en redes sociales y la inhibición de conductas ilícitas. También ofreció pláticas y asesorías a madres y padres de familia para fomentar la denuncia responsable.

GCE presentó resultados semanales en Mesa de Paz.

Según el reporte, estas actividades alcanzaron a 651 personas. Asimismo, las Unidades de Prevención del Delito y para la Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informaron que reforzaron su presencia en las cuatro regiones mediante ferias de seguridad y actividades en planteles educativos, logrando un alcance total de 1,251 personas atendidas en el periodo señalado.