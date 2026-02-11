logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Fotogalería

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

GCE atendió 56 reportes de violencia familiar en una semana

La corporación reportó acompañamiento y resguardo a víctimas durante la segunda semana de febrero.

Por Redacción

Febrero 11, 2026 06:55 p.m.
A
GCE atendió 56 reportes de violencia familiar en una semana

Durante la segunda semana de febrero, la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí atendió 56 reportes de violencia familiar, según los resultados presentados en la Mesa Regional para la Construcción de la Paz.

De acuerdo con la información oficial, la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género brindó acompañamiento, orientación y, cuando fue necesario, resguardo en espacios seguros, además de la canalización correspondiente a otras instancias.

En el mismo periodo, la Unidad de Prevención del Delito implementó acciones enfocadas en la protección de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la prevención de riesgos en redes sociales y la inhibición de conductas ilícitas. También ofreció pláticas y asesorías a madres y padres de familia para fomentar la denuncia responsable.

GCE presentó resultados semanales en Mesa de Paz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Según el reporte, estas actividades alcanzaron a 651 personas. Asimismo, las Unidades de Prevención del Delito y para la Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informaron que reforzaron su presencia en las cuatro regiones mediante ferias de seguridad y actividades en planteles educativos, logrando un alcance total de 1,251 personas atendidas en el periodo señalado.

Fiscalía informa avances por hallazgo de dos potosinos sin vida en Zacatecas

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

GCE atendió 56 reportes de violencia familiar en una semana
GCE atendió 56 reportes de violencia familiar en una semana

GCE atendió 56 reportes de violencia familiar en una semana

SLP

Redacción

La corporación reportó acompañamiento y resguardo a víctimas durante la segunda semana de febrero.

Notifican aprehensión a joven acusado de violación
Notifican aprehensión a joven acusado de violación

Notifican aprehensión a joven acusado de violación

SLP

PULSO

Videos | Suman 5 detenidos tras agresión a la GCE en Abastos
Videos | Suman 5 detenidos tras agresión a la GCE en Abastos

Videos | Suman 5 detenidos tras agresión a la GCE en Abastos

SLP

Redacción

La situación se registró en el marco de una reunión entre autoridades y el Patronato

¿Hay cierres en Chapultepec y Rocha Cordero? Esto debes saber
¿Hay cierres en Chapultepec y Rocha Cordero? Esto debes saber

¿Hay cierres en Chapultepec y Rocha Cordero? Esto debes saber

SLP

Redacción

Policía Vial implementa operativo en zona poniente de SLP.