Gráfico | Este domingo, operativo vial por Medio Maratón de la UASLP

Se tiene listo el operativo de vialidad que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital desplegará con motivo del Medio Maratón de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 2025, el cual tendrá lugar este domingo 28 de septiembre a las 6:30 horas frente al edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ubicado en Álvaro Obregón en el Centro Histórico.

Para esta edición, se contempla que el operativo de seguridad y vialidad cuente con la participación de 302 personas, 202 serán oficiales de las Direcciones de Policía Vial y Guardia Municipal, 50 civiles del Comité organizador y 50 agentes de Guardia Civil Estatal.

Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los participantes de los recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros, se llevarán cabo cierres principalmente en el Centro Histórico, avenida Venustiano Carranza, Manuel Nava, avenida Himno Nacional y avenida Cuauhtémoc, mismo que se aplicarán desde las 5:00 horas del mismo domingo.

De acuerdo con el plan operativo para esta justa deportiva, la ruta para el recorrido de los 5 kilómetros será: como punto de salida Álvaro Obregón, continuarán hacia Venustiano Carranza, a la altura de Capitán Caldera retornarán por la misma avenida de Carranza con meta en Plaza Fundadores frente a la institución bancaria Banorte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El recorrido de 10 kilómetros, dará inicio en Álvaro Obregón, seguirán por la avenida Venustiano Carranza hasta la glorieta González Bocanegra donde ascenderán por Manuel Nava por los carriles en sentido contrario a la circulación, continuarán por lateral de Salvador Nava, igualmente en sentido contrario a la circulación vehicular y descenderán por la calle de Niño Artillero.

Posteriormente ingresarán a la avenida Himno Nacional hasta Fray José de Arlegui, misma que utilizarán para incorporarse a Venustiano Carranza donde llegarán hasta la calle de Terrazas, para continuar hacia la avenida Cuauhtémoc. A continuación, se desplazarán sobre Mariano Jiménez con dirección a la calle Francisco I. Madero donde continuarán hasta la calle de Morelos y por último recorrer Álvaro Obregón hasta llegar a la meta frente al edificio central.

En tanto, para el medio maratón, la salida será igualmente en Álvaro Obregón, continuarán por Venustiano Carranza hasta el Parque de Morales, donde ingresarán a la calle de avenida de Los Artistas y posteriormente a calle Arboledas hasta llegar a la avenida de Los Pintores donde seguirán hacia la calle de Dr. Carlos Canseco en dirección opuesta a la circulación vehicular y retomarán Venustiano Carranza.

Así mismo, ascenderán por Manuel Nava por los carriles en sentido contrario a la circulación, continuarán por lateral de Salvador Nava Martínez, igualmente en sentido contrario a la circulación vehicular, bajarán por Niño Artillero, ingresarán a la avenida Himno Nacional hasta llegar a Tatanacho, misma que utilizarán para arribar al interior del Parque Tangamanga I donde realizarán un circuito interior de aproximadamente 7 kilómetros, para nuevamente salir a la avenida Tatanacho.

Los participantes se incorporarán a la avenida Himno Nacional, posteriormente a la avenida Mariano Jiménez y continuarán por Zenón Fernández hasta Benigno Arriaga, la cual utilizarán para continuar en sentido contrario hacia la avenida Cuauhtémoc hasta llegar a Mariano Jiménez, donde continuarán por la calle de Iturbide; a continuación, llegarán hasta la calle de Mariano Escobedo para continuar por Álvaro Obregón y concluir frente al edificio central de la UASLP.

A lo largo de las rutas de 10 y 21 kilómetros, la Dirección de Policía Vial señalizará debidamente los cierres de circulación, así como las rutas alternas. Debido a que los recorridos pasarán por vialidades principales como Venustiano Carranza e Himno Nacional, entre otras, se permitirá el cruce vehicular por goteo sobre las vías transversales.

Cabe mencionar que las vialidades se irán reabriendo gradualmente conforme los contingentes hayan pasado en su totalidad, sin embargo y como es costumbre, quedará habilitado el dispositivo sobre la avenida Venustiano Carranza con motivo de la ciclovía dominical.

La Policía de la Capital hace un llamado a la ciudadanía para tomar en cuenta los cierres a fin de optar por las rutas alternas habilitadas o bien verificar otra ruta para su traslado.