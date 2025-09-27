logo pulso
Capturan a mujer que robó en una tienda de ropa

Dos cómplices pudieron fugarse, pero están plenamente identificados

Por Redacción

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Una mujer que junto con dos cómplices había saqueado una tienda de ropa en la explanada Ponciano Arriaga, en la Zona Centro, fue capturada por elementos de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes pudieron descubrir el robo y actuar en consecuencia gracias a las cámaras de vigilancia del C4 Municipal.

La intervención policial se registró la madrugada de este viernes, cuando elementos municipales adscritos al C4 detectaron mediante cámaras de videovigilancia a dos hombres y una mujer saliendo con bolsas de un local comercial con razón social “Caballo Moro”, ubicado en la explanada Ponciano Arriaga.

De inmediato, se alertó a los elementos policiales, quienes acudieron al sitio, ubicando a una mujer a bordo de una bicicleta en posesión de una bolsa negra con diversas prendas de vestir. 

En otro punto de la explanada, los oficiales localizaron otra bolsa con mercancía abandonada, mientras que los otros dos sujetos lograron huir del lugar. 

La mujer detenida fue identificada como Mayra Rocío “N” de 37 años, a quien se le informó del procedimiento legal en su contra por el probable delito de robo a comercio. La mercancía recuperada fue embalada para presentarse como indicio para las diligencias legales pertinentes.

Adicionalmente, la Policía de la Capital logró identificar la media filiación de los otros dos involucrados, información que será compartida con la Fiscalía General del Estado para robustecer la investigación correspondiente. 

