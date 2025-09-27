Aseguradas, mil 700 armas de fuego a células del crimen: SSPC

En lo que va del sexenio actual, se han asegurado mil 700 armas de fuego a células del crimen organizado, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Refirió que el armamento varía, por lo cual, 50 por ciento son largas y 50 por ciento cortas. En el pasado, se aseguraron de alto poder como fusiles Barret, pero en la actualidad ya no, complementó.

Explicó que, una vez embaladas y aseguradas las armas, se ponen a disponer del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), cuya instancia se encarga de la investigación por tratarse de un delito federal, incluso colabora con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Destacó que tales acciones acciones gubernamentales, se tradujeron en la disminución de la incidencia delictiva, por ejemplo, la comisión de ejecuciones de personas vinculadas con células delictivas.

Afirmó que la dependencia estatal con "toda la fuerza del estado", han logrado abatir y desarticular organizaciones de la delincuencia organizada que buscan posicionarse.

"Eso no lo vamos a dejar de hacer aunque surjan nuevos frentes o nuevas ideas de personas que piensan que pueden hacer lo que les plazca en San Luis Potosí o lo que hacen en otros estados", concluyó.