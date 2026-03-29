Hallan a jornalero sin vida en un lote badío

Un hombre fue encontrado sin vida y con fuertes golpes en la cabeza en un predio de la comunidad Tierra Blanca, por ahora se desconoce el autor del homicidio aunque las autoridades iniciaron ya las investigaciones del caso.

El reporte del hallazgo se realizó a las corporaciones policiales a las once de la mañana de este sábado, en que un habitante indicó que había un hombre sin vida dentro de un terreno ubicado en la calle Belisario Domínguez en la mencionada comunidad, al sur de la ciudad a inmediaciones del bulevar Rocha Cordero.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Municipal como primeros respondientes y procedieron a asegurar el área en espera del resto de las autoridades.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron una inspección en el sitio y determinaron que el hombre presentaba fuertes golpes en la cabeza que le causaron con una piedra y tenía posible fractura de cráneo.

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El cuerpo del infortunado jornalero fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia y entregarlo a los familiares para la sepultura respectiva. Asimismo, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer el caso y proceder contra quien resulte responsable de la muerte.