Hallan a un hombre colgado de un pirul
En presunto suicidio, un joven sujeto fue encontrado sin vida colgando de un pirul en un terreno ubicado a un costado de una funeraria y a unos metros de la carretera a Matehuala.
El hallazgo se dio este miércoles antes de las dos de la tarde, en el sentido de que un hombre colgaba de la rama de un pirul en un terreno ubicado a un costado de la carretera a Matehuala, a unos metros de la funeraria Atabey.
Se trataba de un hombre joven que vestía playera negra de tirantes, bermuda gris y tenis azules, el cual pendía de la rama de un frondoso pirul con los pies a más de un metro del suelo.
Ante el hallazgo, elementos policiales arribaron al lugar como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área en espera del resto de las autoridades.
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Personal de la Vicefiscalía Científica llegó al sitio y descolgó el cuerpo del infortunado, el cual presentaba un surco en el cuello provocado por la cuerda que utilizó; se le trasladó al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley y determinar las causas de la muerte.
Por ahora se desconoce la identidad del infortunado y la Fiscalía General del Estado inició las indagaciones para determinar si se trató de un suicidio o existe delito que perseguir.
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