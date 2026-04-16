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Hallan a un hombre colgado de un pirul

Por Redacción

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
Hallan a un hombre colgado de un pirul

En presunto suicidio, un joven sujeto fue encontrado sin vida colgando de un pirul en un terreno ubicado a un costado de una funeraria y a unos metros de la carretera a Matehuala.

El hallazgo se dio este miércoles antes de las dos de la tarde, en el sentido de que un hombre colgaba de la rama de un pirul en un terreno ubicado a un costado de la carretera a Matehuala, a unos metros de la funeraria Atabey.

Se trataba de un hombre joven que vestía playera negra de tirantes, bermuda gris y tenis azules, el cual pendía de la rama de un frondoso pirul con los pies a más de un metro del suelo.

Ante el hallazgo, elementos policiales arribaron al lugar como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área en espera del resto de las autoridades.

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Personal de la Vicefiscalía Científica llegó al sitio y descolgó el cuerpo del infortunado, el cual presentaba un surco en el cuello provocado por la cuerda que utilizó; se le trasladó al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley y determinar las causas de la muerte.

Por ahora se desconoce la identidad del infortunado y la Fiscalía General del Estado inició las indagaciones para determinar si se trató de un suicidio o existe delito que perseguir. 

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