logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Fotogalería

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hallan a un hombre sin vida en pozo de la zona industrial de SLP

Hallazgo ocurrió en lote de la colonia San Francisco

Por Redacción

Abril 07, 2026 06:06 p.m.
A
Hallan a un hombre sin vida en pozo de la zona industrial de SLP

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este lunes al interior de un pozo de aproximadamente 15 metros de profundidad, en la zona industrial de San Luis Potosí.

El hallazgo fue reportado después de las 13:00 horas, cuando se alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando en un lote ubicado en la colonia San Francisco, dentro del parque logístico, sobre la calle Hong Kong, cerca de las instalaciones de empresas de la zona.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos de la empresa BMW, quienes realizaron las maniobras para recuperar el cuerpo.

Posteriormente, arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, así como personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada y serán las autoridades quienes determinen las causas del fallecimiento.

LEA TAMBIÉN

Bloqueo causa muerte de un motociclista

Vecinos protestaban por falta de agua en Periférico y el joven impactó contra camioneta

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan a un hombre sin vida en pozo de la zona industrial de SLP
Hallan a un hombre sin vida en pozo de la zona industrial de SLP

Hallan a un hombre sin vida en pozo de la zona industrial de SLP

SLP

Redacción

Hallazgo ocurrió en lote de la colonia San Francisco

Kilmar Ábrego García enfrenta nueva orden de deportación en Estados Unidos
Kilmar Ábrego García enfrenta nueva orden de deportación en Estados Unidos

Kilmar Ábrego García enfrenta nueva orden de deportación en Estados Unidos

SLP

AP

Jueza Paula Xinis cuestiona viabilidad de deportación y programa nueva audiencia.

Hallan a hombre sin vida en la colonia Matamoritos
Hallan a hombre sin vida en la colonia Matamoritos

Hallan a hombre sin vida en la colonia Matamoritos

SLP

Redacción

Autoridades presumen congestión alcohólica como causa del fallecimiento

Falla mecánica incendia auto en Praderas del Río
Falla mecánica incendia auto en Praderas del Río

Falla mecánica incendia auto en Praderas del Río

SLP

Huasteca Hoy

Conductor logra salir a tiempo; el vehículo quedó inservible tras ser consumido por el fuego