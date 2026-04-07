Hallan a un hombre sin vida en pozo de la zona industrial de SLP

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este lunes al interior de un pozo de aproximadamente 15 metros de profundidad, en la zona industrial de San Luis Potosí.

El hallazgo fue reportado después de las 13:00 horas, cuando se alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando en un lote ubicado en la colonia San Francisco, dentro del parque logístico, sobre la calle Hong Kong, cerca de las instalaciones de empresas de la zona.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos de la empresa BMW, quienes realizaron las maniobras para recuperar el cuerpo.

Posteriormente, arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, así como personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

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Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada y serán las autoridades quienes determinen las causas del fallecimiento.