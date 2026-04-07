Falla mecánica incendia auto en Praderas del Río

CIUDAD VALLES.– Una probable falla mecánica provocó el incendio de un vehículo que circulaba por el fraccionamiento Praderas del Río, durante la medianoche del lunes.

Los hechos se registraron en la avenida Santa Rosa, esquina con Río Duero, donde un hombre conducía un automóvil Mazda 3, modelo 2007, con placas de una organización de transportistas, cuando de pronto comenzó a salir humo del cofre.

Ante la situación, el conductor detuvo la unidad en plena vialidad y descendió de inmediato, apenas unos instantes antes de que el vehículo comenzara a incendiarse.

Vecinos del sector acudieron en su auxilio y trataron de sofocar las llamas utilizando mangueras y cubetas con agua, al tiempo que reportaban el incidente al Sistema de Emergencias 9-1-1.

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Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal arribaron al sitio y lograron controlar el fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó por una falla mecánica. El automóvil resultó con daños totales, principalmente en el área del motor, que fue consumida por las llamas.