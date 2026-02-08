Hallan a una persona sin vida dentro de un vehículo en Balcones del Valle

Una persona fue localizada sin vida al interior de un vehículo en la colonia Balcones del Valle.

El reporte se recibió antes de la 01:00 de la mañana, donde se informó sobre una persona sin vida por disparos de arma de fuego dentro de un vehículo Chevrolet Corsa, color guinda, estacionado sobre la avenida Las Fuentes, próximo a la prolongación de la avenida Mariano Jiménez, en dicha colonia.

Al lugar acudieron autoridades, quienes procedieron a asegurar el área para las diligencias correspondientes.