Hallan a una persona sin vida dentro de un vehículo en Balcones del Valle

Las autoridades han asegurado el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Por Redacción

Febrero 08, 2026 10:43 a.m.
A
Una persona fue localizada sin vida al interior de un vehículo en la colonia Balcones del Valle.

El reporte se recibió antes de la 01:00 de la mañana, donde se informó sobre una persona sin vida por disparos de arma de fuego dentro de un vehículo Chevrolet Corsa, color guinda, estacionado sobre la avenida Las Fuentes, próximo a la prolongación de la avenida Mariano Jiménez, en dicha colonia.

Al lugar acudieron autoridades, quienes procedieron a asegurar el área para las diligencias correspondientes.

