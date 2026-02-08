Hallan a una persona sin vida dentro de un vehículo en Balcones del Valle
Las autoridades han asegurado el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Una persona fue localizada sin vida al interior de un vehículo en la colonia Balcones del Valle.
El reporte se recibió antes de la 01:00 de la mañana, donde se informó sobre una persona sin vida por disparos de arma de fuego dentro de un vehículo Chevrolet Corsa, color guinda, estacionado sobre la avenida Las Fuentes, próximo a la prolongación de la avenida Mariano Jiménez, en dicha colonia.
Al lugar acudieron autoridades, quienes procedieron a asegurar el área para las diligencias correspondientes.
no te pierdas estas noticias
Hallan a una persona sin vida dentro de un vehículo en Balcones del Valle
Redacción
Las autoridades han asegurado el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Motociclista pierde la vida tras colisión en Carr. Rioverde
Redacción
El trágico accidente ocurrió en la madrugada cuando el motociclista derrapó en la colonia Benito Juárez. Autoridades investigan el suceso.
Motociclista muere en accidente en la carretera a Zacatecas
Redacción
El joven motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en Zacatecas.