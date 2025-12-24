Hallan cuerpo quemado en la Col. El Palmar

El cuerpo carbonizado de un hombre fue encontrado en un terreno de la colonia El Palmar, estaba totalmente irreconocible y, además de las quemaduras, se ignora si presenta otro tipo de lesiones.

Fue cerca de las diez de la mañana cuando vecinos de la calle 101, de la colonia mencionada, reportaron a las autoridades el hallazgo del cuerpo que estaba quemado entre la maleza del predio.

Paramédicos de Villa de Pozos llegaron a revisar el cuerpo pero determinaron que ya estaba sin vida, por lo que elementos de la Guardia Civil Municipal aseguraron el terreno en espera de la llegada de las demás autoridades.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo, determinándose que se trataba de una persona del sexo masculino, siendo trasladado al Servicio Médico Legista para que se le practique la autopsia respectiva y determinar las causas de la muerte.

Por ahora el cuerpo se encuentra en el Semele sin ser identificado y las autoridades ya indagaban su identidad para entregarlo a los familiares una vez que lo reclamen; se investiga también en los registros con personas de ficha de búsqueda para determinar si se trataría de alguna de ellas.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio y proceder en su contra de acuerdo a la ley.