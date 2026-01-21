Hampón abandona bolsitas de cristal en un mercado

Oficiales de la Guardia Municipal de la capital adscritos a la jefatura regional centro, realizaron el decomiso de 47 dosis de droga durante recorridos de vigilancia en el mercado Tomás Vargas, ubicado en el Centro Histórico.

La droga fue asegurada y embalada siendo puesta a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo al reporte, al realizar recorridos de vigilancia en el mercado, los oficiales detectaron a un hombre en actitud sospechosa, el cual emprendió la huida ante su presencia, dejando en el lugar una cajetilla de cigarros, en la cual se encontraban varias dosis de piedra blanca granulada con características al cristal.

Al inspeccionar dentro de la caja, los oficiales encontraron 47 dosis, procediendo con el embalaje y se recabaron algunos datos sobre el implicado.

Finalmente, las dosis de droga fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.