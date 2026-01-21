Hampón abandona bolsitas de cristal en un mercado
Oficiales de la Guardia Municipal de la capital adscritos a la jefatura regional centro, realizaron el decomiso de 47 dosis de droga durante recorridos de vigilancia en el mercado Tomás Vargas, ubicado en el Centro Histórico.
La droga fue asegurada y embalada siendo puesta a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.
De acuerdo al reporte, al realizar recorridos de vigilancia en el mercado, los oficiales detectaron a un hombre en actitud sospechosa, el cual emprendió la huida ante su presencia, dejando en el lugar una cajetilla de cigarros, en la cual se encontraban varias dosis de piedra blanca granulada con características al cristal.
Al inspeccionar dentro de la caja, los oficiales encontraron 47 dosis, procediendo con el embalaje y se recabaron algunos datos sobre el implicado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Finalmente, las dosis de droga fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.
no te pierdas estas noticias
Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales
Pulso Online
Peritos de la Guardia Civil de Soledad investigan volcadura en Bulevar Río Santiago
Conductor se va a un desnivel en bulevar de Valles
Huasteca Hoy
El vehículo se salió de la vialidad frente a una agencia cervecera
Pierde control y sale del camino en carretera 57
Redacción
El conductor no sufrió lesiones pero sí hay daños materiales