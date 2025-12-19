logo pulso
Seguridad

Hampón es procesado y se quedará preso

Por Redacción

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
TAMUÍN.- Un hombre que habría baleado a una persona en Tamuín, para despojarlo de sus pertenencias, fue llevado ante un juez y quedó vinculado a proceso.

Fueron los litigantes de la Delegación Cuarta de la Fiscalía General del Estado, quienes obtuvieron vinculación a proceso contra Ezequiel "N", tras presentar datos de prueba suficientes ante un Juez de control, por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio calificado y robo calificado.

De manera oficial se informó que con las investigaciones realizadas, el imputado habría agredido a una persona con disparos de arma de fuego, con el fin de despojarla de dinero en efectivo, ocasionándole lesiones que pusieron en riesgo su vida.  Tras estos hechos, agentes fiscales iniciaron las indagatorias correspondientes, logrando establecer la probable participación de Ezequiel. Derivado de lo anterior, se obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes informaron al imputado sobre el procedimiento penal que enfrenta. Posteriormente, Ezequiel fue presentado ante un Juez de control, donde se expusieron los argumentos necesarios, obteniendo la vinculación a proceso, además de que se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La autoridad judicial impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por ese motivo permanecerá recluido en un centro penitenciario estatal, en tanto se determina su situación legal.

