Hampón hurtaba tarimas en una Bodega Aurrerá
En respuesta que se brinda a auxilios ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio, en la colonia Jardines del Valle.
Los policías se presentaron en la bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde y Ricardo B. Anaya, a la altura de la colonia mencionada, donde personal del establecimiento informó que tenían retenido a un individuo que ingresó al área de carga e intentó sustraer material propiedad de la empresa, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.
Oficiales municipales se acercaron al señalado y, tras dialogar con él, se identificó como Juan "N" de 39 años, a quien le aseguraron siete tarimas de madera y una base metálica con ruedas.
De inmediato se le informó que sería detenido por presunto robo a comercio y posteriormente fue presentado ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.
