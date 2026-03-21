Hombre en situación de calle muere en la Plaza del Mariachi

Un hombre de aproximadamente 60 años, en situación de calle, fue localizado sin vida la tarde de este sábado en la Plaza del Mariachi, ubicada en la intersección de la calle Los Bravo y Eje Vial.

El reporte se generó minutos antes de las 17:00 horas, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, quienes acordonaron la zona.

De acuerdo con los primeros indicios, el fallecimiento habría sido por causas naturales, presuntamente relacionadas con alguna enfermedad.

Al sitio acudieron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí