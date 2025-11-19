Hombre muere aplastado por autobús

Un hombre, de aproximadamente 60 años, perdió la vida este miércoles luego de quedar atrapado bajo un autobús dentro de un taller mecánico en la colonia 21 de Marzo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El incidente ocurrió poco después de las 16:00 horas en un taller ubicado en la calle 16 de Septiembre, donde se reparan autobuses. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre realizaba trabajos en la suspensión de un autobús marca Irizar Century, de color azul, cuando la unidad se desplomó, y su cuerpo quedó atrapado bajo el vehículo.

Familiares y testigos indicaron que el taller ya contaba con un sello de clausura emitido por Protección Civil de Soledad, pero, a pesar de ello, se seguían realizando trabajos al interior del lugar, lo que podría representar un incumplimiento de las medidas de seguridad.

Al sitio arribaron cuerpos de emergencia, pero los rescatistas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron del levantamiento del cuerpo y de iniciar las diligencias legales correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

