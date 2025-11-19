Ocupantes de moto, heridos al derrapar

MEXQUITIC.- Con fuertes lesiones terminaron dos jóvenes luego de sufrir aparatoso accidente cuando a bordo de una motocicleta circulaban por el entronque de la carretera a Zacatecas y el Libramiento de Mexquitic, ambos fueron atendidos y llevados a un hospital para recibir atención médica.

El percance se suscitó cuando los afectados se desplazaban sobre la carretera a Zacatecas a bordo de una motocicleta deportiva color negro.

Al aproximarse a entronque con el Libramiento, el conductor se descontroló y así los dos cayeron al asfalto desplazándose por varios metros y finalmente quedaron tirados sobre la canaleta de desagüe a unos metros de su motocicleta.

Paramédicos de Mexquitic llegaron a brindarles los primeros auxilios a los dos jóvenes, que presentaron lesiones considerables y los trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic llegaron a tomar conocimiento del accidente para dar vialidad y evitar otro hecho en ese sitio.