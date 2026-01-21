Hombre sale ileso tras incendio de su camioneta

Aquismón.- Una vagoneta se quemó por completo en el tramo carretero San Isidro-Tampaxal; el adulto mayor que la conducía resultó ileso.

La mañana de este miércoles, elementos de la Policía Municipal, así como de Protección Civil, atendieron el reporte de un incendio de vehículo en la mencionada carretera.

Al llegar, confirmaron la situación, pues encontraron una vagoneta Toyota Sienna totalmente calcinada, y a unos metros se encontraba el propietario, identificado como Celestino Suárez, de 74 años de edad, vecino de la localidad de Tampaxal, quien milagrosamente resultó ileso.

El septuagenario refirió que al transitar por la mencionada carretera, de manera repentina empezó a salir humo de la parte trasera de su unidad, probablemente a causa de una falla mecánica.

Por eso, de inmediato se orilló, pero enseguida surgieron las llamas y no pudo apagarlas, por lo que solo se alejó para salvaguardar su integridad.

Las autoridades tuvieron que pedir apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada.