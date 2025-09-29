logo pulso
Seguridad

Identifican restos de persona hallada en localidad de Rioverde

Esto, luego de realizar los estudios forenses y cotejar el ADN

Por Rubén Pacheco

Septiembre 29, 2025 01:00 p.m.
Recientemente se entregaron  los restos de una persona a su familia, cuya víctima fue localizada a principios del 2025 en una fosa clandestina en la localidad de Agua Dulce, Rioverde, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

En ese entonces, la FGE en colaboración con varias instituciones, así como colectivos de madres buscadoras, lograron ubicar el punto de exterminio, pero por la condiciones de las osamentas no fue posible identificar a las víctimas.

La fiscal general refirió que luego de realizar los estudios forenses y cotejar el ADN de una persona con ficha de búsqueda, se acredito que correspondía a ella.

García Cázares reportó que todavía están pendientes de concluir diversas comparativas de otras personas, por lo cual, se espera que en próximas fechas haya más información al respecto.

Puntualizó que tales resultados no corresponden a los recientes análisis provenientes de un laboratorio de Alemania, sino derivado de los realizados en San Luis Potosí.

