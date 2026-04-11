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Impactan dos camionetas en la ZI

Por Redacción

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Impactan dos camionetas en la ZI

Dos camionetas protagonizaron un aparatoso choque en la Zona Industrial, los daños materiales fueron de consideración y una persona resultó con algunos golpes que por suerte no ameritaron que fuera hospitalizada.

El hecho tuvo lugar antes de las ocho de la mañana de este viernes, cuando una camioneta Peugeot Expert de color blanco, circulaba sobre el Eje 114 con dirección a la avenida Industrias.

Una camioneta Ford Ranger doble cabina de color blanco, que circulaba en sentido contrario sobre el Eje 114, intentó incorporarse a la avenida Promoción y fue cuando chocó contra la primera unidad, el impacto fue entre la parte lateral delantera izquierda de ambos vehículos.

Los daños materiales que presentaron fueron de consideración y paramédicos de Villa de Pozos acudieron a prestar ayuda, una persona fue atendida en el lugar ya que presentaba algunos golpes pero no de consideración y no fue necesario llevarla al hospital.

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Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente, en el cual se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras para que el caso no pasara a mayores.

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