Incautan 17 kilos de "mota" en V. de Reyes

Por Redacción

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Incautan 17 kilos de "mota" en V. de Reyes

VILLA DE REYES.- Más de 17 kilos de marihuana abandonados en un camino vecinal, fueron asegurados por elementos de la Guardia Civil Estatal que realizaban diversos recorridos de seguridad en la zona.

Los hechos tuvieron lugar en la carretera que conduce a la comunidad de Palomas, donde los agentes estatales en conjunto con el Ejército Mexicano, que conforman la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional, realizaron el hallazgo.

Se trataba de 47 paquetes en bolsas de plástico que contenían una hierba verde y seca, con las características físicas de la marihuana, dando un total aproximado de 17 kilos con 515 gramos del enervante.

Los elementos policiales pusieron lo decomisado a disposición de las autoridades competentes,  fin de que se lleven a cabo las investigaciones sobre su origen y se identifique a los responsables de su posesión.

