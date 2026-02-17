logo pulso
Incautan carro y motocicleta robados

Por Redacción

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad localizaron dos vehículos con reporte de robo vigente, esto como resultado de la presencia desplegada en todos los sectores de la demarcación.

En la Avenida Tenochtitlán, en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, los agentes municipales observaron un automóvil en aparente estado de abandono, por lo que se acercaron a inspeccionarlo y consultaron su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que el coche marca Honda Accord, modelo 2010, color gris, contaba con reporte de robo vigente.

Por otra parte, sobre la calle Flor de Loto, en la colonia La Constancia, oficiales municipales detectaron una motocicleta aparentemente abandonada, y al consultar su estatus legal en Plataforma México confirmaron que la motocicleta marca Vento tenía reporte de robo vigente.

Ambos vehículos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con el trámite legal correspondiente.

