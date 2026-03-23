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Incautan en Villa de Arista camioneta robada

Por Redacción

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Incautan en Villa de Arista camioneta robada

La Fiscalía General del Estado informó que elementos de la Policía de Investigación aseguraron una camioneta con reporte de robo en calles del municipio de Villa de Arista.

Se trata de una unidad marca Honda, línea CR-V, modelo 2019, sin placas de circulación, la cual a simple vista presentaba anomalías en su número de serie.

Durante la intervención, un vecino se aproximó al lugar diciendo ser el propietario sin que se acreditara la legal posesión del automotor.

Al realizar la consulta correspondiente en la plataforma del Registro Público Vehicular (REPUVE), se confirmó que la unidad cuenta con reporte de robo vigente en el estado de Veracruz, con fecha 25 de junio de 2025.

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Ante estos hechos, el vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía de SLP, donde se continuará con las investigaciones correspondientes hasta lograr su devolución al propietario legal.

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