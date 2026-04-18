Incautan motocicleta que estaba abandonada
Agentes de Tránsito Municipal de Soledad localizaron una motocicleta con reporte de robo vigente, dicha acción se realizó en el Fraccionamiento Valencia, como resultado de la presencia que se despliega en toda la demarcación.
Cuando los agentes viales transitaban sobre la calle Montemayor, en la colonia mencionada, observaron un vehículo en aparente estado de abandono, al cual se acercaron a inspeccionar.
Los oficiales de movilidad se apegaron al debido protocolo de actuación y consultaron su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que la moto marca Itálika 250Z, de color negro, contaba con reporte de robo vigente.
La motocicleta fue asegurada para después ponerla a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el trámite correspondiente, en donde se buscará a su dueño para hacerle entrega de la misma.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
