Seguridad

Incautan un carro robado, en la Julián Carrillo

Por Redacción

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Incautan un carro robado, en la Julián Carrillo

La Fiscalía General del Estado, informó que, como resultado de labores de investigación y acciones operativas, fue localizado un vehículo con reporte de robo en la capital potosina.

Se trata de un automóvil marca BMW modelo 2013, color gris, que fue ubicada por elementos de la Policía de Investigación en la calle 5 de Febrero de la colonia Julián Carrillo.

El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de continuar con las diligencias legales y realizar los trámites necesarios para su devolución a quien acredite su legítima propiedad.

La Fiscalía Potosina refrenda su compromiso de combatir los delitos patrimoniales y exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo.

Por tal motivo, operativos e investigaciones contra el robo de vehículos continúan de forma permanente en la entidad para disminuir este tipo de delitos patrimoniales. 

Solo daños tras choque y volcadura en bulevar Río Santiago
Solo daños tras choque y volcadura en bulevar Río Santiago

Solo daños tras choque y volcadura en bulevar Río Santiago

SLP

Redacción

Una camioneta volcó tras un choque a la altura de Plaza El Dorado

En dos feminicidios, esposos, los responsables: SGG (Video)
En dos feminicidios, esposos, los responsables: SGG (Video)

En dos feminicidios, esposos, los responsables: SGG (Video)

SLP

Rubén Pacheco

Uno de los presuntos fue detenido y el otro está prófugo, precisó Torres Sánchez

Acusan inconsistencias en investigación de homicidio en Año Nuevo
Acusan inconsistencias en investigación de homicidio en Año Nuevo

Acusan inconsistencias en investigación de homicidio en Año Nuevo

SLP

Rubén Pacheco

Familiares de Rey Alejandro se manifestaron hoy en la sede de la FGE

Estalla taller de pirotecnia en Santa María; hay tres heridos
Estalla taller de pirotecnia en Santa María; hay tres heridos

Estalla taller de pirotecnia en Santa María; hay tres heridos

SLP

Redacción

La CEPC reportó el colapso total de un inmueble