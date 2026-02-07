Incautan un carro robado, en la Julián Carrillo
La Fiscalía General del Estado, informó que, como resultado de labores de investigación y acciones operativas, fue localizado un vehículo con reporte de robo en la capital potosina.
Se trata de un automóvil marca BMW modelo 2013, color gris, que fue ubicada por elementos de la Policía de Investigación en la calle 5 de Febrero de la colonia Julián Carrillo.
El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de continuar con las diligencias legales y realizar los trámites necesarios para su devolución a quien acredite su legítima propiedad.
La Fiscalía Potosina refrenda su compromiso de combatir los delitos patrimoniales y exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo.
Por tal motivo, operativos e investigaciones contra el robo de vehículos continúan de forma permanente en la entidad para disminuir este tipo de delitos patrimoniales.
