Incendio consume maleza y pastizales en Villa de Pozos

Fueron al menos cinco hectáreas siniestradas, Protección Civil y Bomberos combatieron el fuego

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
Incendio consume maleza y pastizales en Villa de Pozos

Alrededor de cinco hectáreas de maleza y pastizales fueron consumidas durante un incendio registrado en el municipio de Villa de Pozos, donde por suerte no hubo desgracias humanas y el siniestro pudo ser controlado por personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal.

El hecho tuvo lugar durante la noche del martes en que se reportó que había un incendio en el mencionado municipio atrás del fraccionamiento Puerta Natura, en un predio conocido como La Biznagilla cerca de la cabecera municipal.

Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, además de voluntarios, acudieron a iniciar el combate contra las llamas y finalmente luego de algunas horas, ya durante la madrugada de este miércoles, pudieron extinguirlas en su totalidad antes que llegaran a viviendas aledañas. En total se consumieron unas cinco hectáreas de maleza y pastizales secos pero por suerte no hubo personas heridas.

De momento se ignora el origen del siniestro pero se recomienda a la ciudadanía no encender principalmente en campo abierto, no tirar envases de vidrio ni colillas de cigarro que son la principal fuente de los siniestros.

En otros auxilios, personal de PCM de Pozos también atendió reportes por fuga en cilindro de gas y un incidente relacionado con cilindro incendiado, ambos controlados sin personas lesionadas.

