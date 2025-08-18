Incendio consume taller de unicel en el Centro Histórico

Un taller de letras y manualidades de unicel fue consumido por un incendio este domingo en el Centro Histórico de San Luis Potosí, dejando daños materiales considerables, aunque sin personas heridas.

El siniestro fue reportado alrededor de las cuatro de la tarde, en una finca antigua ubicada en la calle Fray José de Lima, próximo a 20 de Noviembre.

De acuerdo con los reportes, en el lugar se fabricaban letras gigantes de unicel para eventos sociales, además de otras manualidades, lo que generó una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal acudieron a sofocar las llamas utilizando chorros de agua y camiones cisterna, logrando controlar el fuego en poco tiempo.

Las llamas ocasionaron pérdidas materiales en el interior de la finca, aunque no se registraron víctimas humanas. Tras extinguir el incendio, los bomberos emitieron recomendaciones para evitar que un hecho similar se repita.

