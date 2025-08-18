logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NOCHE DE CASINO

Fotogalería

NOCHE DE CASINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Incendio consume taller de unicel en el Centro Histórico

El lugar funge como taller de unicel, no se reportaron personas lesionadas

Por Redacción

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
Bomberos controlan incendio en Centro

Bomberos controlan incendio en Centro

Un taller de letras y manualidades de unicel fue consumido por un incendio este domingo en el Centro Histórico de San Luis Potosí, dejando daños materiales considerables, aunque sin personas heridas.

El siniestro fue reportado alrededor de las cuatro de la tarde, en una finca antigua ubicada en la calle Fray José de Lima, próximo a 20 de Noviembre.

De acuerdo con los reportes, en el lugar se fabricaban letras gigantes de unicel para eventos sociales, además de otras manualidades, lo que generó una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal acudieron a sofocar las llamas utilizando chorros de agua y camiones cisterna, logrando controlar el fuego en poco tiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las llamas ocasionaron pérdidas materiales en el interior de la finca, aunque no se registraron víctimas humanas. Tras extinguir el incendio, los bomberos emitieron recomendaciones para evitar que un hecho similar se repita.

Te puede interesar

 Choque en Salvador Nava complica la vialidad

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque en Salvador Nava complica la vialidad
Choque en Salvador Nava complica la vialidad

Choque en Salvador Nava complica la vialidad

SLP

Redacción

Es a la altura de Xicoténcatl, con dirección al poniente

Con droga, arrestan a cuatro viciosos
Con droga, arrestan a cuatro viciosos

Con droga, arrestan a cuatro viciosos

SLP

Redacción

Joven muere al lanzarse de cortina de la Presa
Joven muere al lanzarse de cortina de la Presa

Joven muere al lanzarse de cortina de la Presa

SLP

Redacción

Cayó sobre el cuarto de válvula, ocasionándose fuertes fracturas en el cuerpo

Detiene GCE a 312 infractores en una semana
Detiene GCE a 312 infractores en una semana

Detiene GCE a 312 infractores en una semana

SLP

Redacción