Incendio de tarimas moviliza a cuerpos de emergencia en la carretera a Rioverde

Un incendio de tarimas en un predio ubicado sobre la carretera Rioverde, a la altura de la colonia Los Gómez, generó la movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este viernes.

LEA TAMBIÉN Hombre de la tercera edad muere arrollado En el cruce de la calle 71 y Circuito Potosí auto "fantasma" lo mató, en Prados Primera

El reporte ingresó al 911 alrededor de las 13:00 horas, por lo que unidades de Bomberos de la zona metropolitana acudieron de inmediato para sofocar las llamas, que amenazaban con extenderse dentro del mismo predio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad también arribaron al lugar y acordonaron la zona para agilizar la movilidad y evitar riesgos para automovilistas y peatones.

Tras casi una hora de labores, el fuego quedó controlado cerca de las 14:00 horas, sin que se reportaran personas lesionadas. Las causas del incendio no han sido especificadas.