Incendio de tarimas moviliza a cuerpos de emergencia en la carretera a Rioverde
Bomberos sofocaron las llamas cerca de las 14:00 horas; no hubo lesionados.
Un incendio de tarimas en un predio ubicado sobre la carretera Rioverde, a la altura de la colonia Los Gómez, generó la movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este viernes.
El reporte ingresó al 911 alrededor de las 13:00 horas, por lo que unidades de Bomberos de la zona metropolitana acudieron de inmediato para sofocar las llamas, que amenazaban con extenderse dentro del mismo predio.
Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad también arribaron al lugar y acordonaron la zona para agilizar la movilidad y evitar riesgos para automovilistas y peatones.
Tras casi una hora de labores, el fuego quedó controlado cerca de las 14:00 horas, sin que se reportaran personas lesionadas. Las causas del incendio no han sido especificadas.
