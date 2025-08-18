logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NOCHE DE CASINO

Fotogalería

NOCHE DE CASINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Incendio en finca del centro deja sólo daños

El lugar funge como taller de unicel, no se reportaron personas lesionadas

Por Redacción

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
Incendio en finca del centro deja sólo daños

Un taller donde se fabrican letras y demás manualidades de unicel, fue presa de un incendio en el Centro Histórico, en donde hubo daños materiales considerables pero no hubo personas heridas.

El caso fue reportado alrededor de las cuatro de la tarde de este domingo, en que se avisó a las corporaciones de ayuda sobre el siniestro registrado en una finca antigua ubicada en la calle Fray José de Lima próximo a 20 de Noviembre, en la zona centro.

Según se informó, en el lugar se fabrican letras gigantes de unicel para eventos sociales, así como demás otras manualidades, por lo que la densa columna de humo negro era visible a gran distancia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, así como de Protección Civil Municipal, acudieron a combatir el fuego a base de chorros de agua y para ello se auxiliaron de camiones tipo cisterna, por lo que el siniestro pudo ser controlado en poco tiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las llamas causaron fuertes pérdidas en el interior de la finca pero afortunadamente no hubo desgracias humanas.

Luego de extinguir las llamas los bomberos se retiraron del sitio no sin antes hacer algunas recomendaciones para que el hecho se no repita.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joven muere al lanzarse de cortina de la Presa
Joven muere al lanzarse de cortina de la Presa

Joven muere al lanzarse de cortina de la Presa

SLP

Redacción

Cayó sobre el cuarto de válvula, ocasionándose fuertes fracturas en el cuerpo

Con droga, arrestan a cuatro viciosos
Con droga, arrestan a cuatro viciosos

Con droga, arrestan a cuatro viciosos

SLP

Redacción

Detiene GCE a 312 infractores en una semana
Detiene GCE a 312 infractores en una semana

Detiene GCE a 312 infractores en una semana

SLP

Redacción

Vuelca camioneta en la carretera Valles-Naranjo
Vuelca camioneta en la carretera Valles-Naranjo

Vuelca camioneta en la carretera Valles-Naranjo

SLP

Redacción

El conductor resulta lesionado tras el aparatoso accidente