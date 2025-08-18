Incendio en finca del centro deja sólo daños

Un taller donde se fabrican letras y demás manualidades de unicel, fue presa de un incendio en el Centro Histórico, en donde hubo daños materiales considerables pero no hubo personas heridas.

El caso fue reportado alrededor de las cuatro de la tarde de este domingo, en que se avisó a las corporaciones de ayuda sobre el siniestro registrado en una finca antigua ubicada en la calle Fray José de Lima próximo a 20 de Noviembre, en la zona centro.

Según se informó, en el lugar se fabrican letras gigantes de unicel para eventos sociales, así como demás otras manualidades, por lo que la densa columna de humo negro era visible a gran distancia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, así como de Protección Civil Municipal, acudieron a combatir el fuego a base de chorros de agua y para ello se auxiliaron de camiones tipo cisterna, por lo que el siniestro pudo ser controlado en poco tiempo.

Las llamas causaron fuertes pérdidas en el interior de la finca pero afortunadamente no hubo desgracias humanas.

Luego de extinguir las llamas los bomberos se retiraron del sitio no sin antes hacer algunas recomendaciones para que el hecho se no repita.