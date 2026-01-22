Incinera FGR drogas decomisadas en SLP

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), incineró 208 kilos 313 gramos de drogas aseguradas en esta entidad, correspondientes a las acciones realizadas por los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Las drogas destruidas fueron 125 kilos 85 gramos 200 miligramos de cannabis sativa, 79 kilos 752 gramos de clorhidrato de cocaína, 284 gramos 900 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, dos miligramos de cocaína, un gramo 400 miligramos de clorhidrato de cocaína, 41 gramos 600 miligramos de cocaína; 66 gramos 700 miligramos de Delta 8 THC, 920 gramos 700 miligramos de Delta 9 THC, 46 gramos 400 miligramos de metanfetamina, dos kilos 112 gramos 100 miligramos de metanfetamina y 17 unidades de sustancia negativa.

También se destruyeron 780 kilos de chatarra y 58 objetos del delito consistentes en inhibidores de señal, celulares, chalecos, cajas, bolsas, cascos, ropa, pipas de cristal, vapeadores, entre otros.

El evento de incineración fue encabezado por el fiscal federal en el estado de San Luis Potosí, personal del Órgano Interno de Control de la FGR, Titular de la Inspección General de Operaciones, Policía Federal Ministerial, Peritos y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quien supervisó que el proceso se desarrollara en términos de la normatividad aplicable en la materia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí