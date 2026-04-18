Individuo allana terreno en Barrio de Tequis

En patrullajes preventivos sobre el Barrio de Tequisquiapan, agentes de la Policía Municipal realizaron la detención de Ulises Emmanuel N. de 44 años de edad por el presunto delito de allanamiento, la parte afectada solicitó la intervención de los oficiales en un inmueble de la calle Mariano Ávila.

De acuerdo con el reporte, a través de radiofrecuencia, se recibió un reporte ciudadano donde se solicitaba la presencia policial en calle Mariano Ávila, ya que reportaban la intrusión de un hombre en un inmueble.

Al llegar al lugar, una ciudadana indicó que momentos antes, había detectado al señalado ingresando a su terreno en construcción, mismo que se negó a salir, por lo que, temiendo por ella y su patrimonio, solicitó el apoyo de los agentes municipales.