Individuo andaba en un automóvil "caliente"

Durante labores preventivas que elementos de la Guardia Civil Estatal implementa en el municipio de Villa de Reyes, se logró la detención de un hombre por el probable delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

En los recorridos, los agentes policiales detectaron un automóvil Nissan Sentra de color azul con placas del Estado de México, que era conducido en condiciones irregulares, por lo que determinaron marcarle el alto a su conductor, que dijo llamarse José N. de 52 años de edad.

Los elementos policiales consultaron el estado del automóvil en la Plataforma México y la investigación arrojó que tiene reporte de robo vigente en el estado de México, por lo que entonces se procedió a la detención del conductor, al que se leyeron los derechos que lo amparan.

Posteriormente, el conductor fue remitido ante el Ministerio Público con todo y auto para se le determine su situación legal por posesión de vehículo robado.

