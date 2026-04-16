Individuo comió mariscos y se negó a pagarlos

Un individuo que comió mariscos y que se negó a pagarlos, fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de que los encargados del negocio solicitaran su ayuda. La intervención policial se derivó de un reporte emitido al C4 Municipal, en el que se alertaba sobre un sujeto que estaba muy agresivo dentro de la marisquería ubicada en la calle Guajardo de la zona centro, el cual presuntamente se negaba a pagar el consumo realizado.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el encargado del negocio, quien señaló que el individuo llegó a temprana hora y se dedicó a consumir mariscos y bebidas, generando una cuenta aproximada de 910 pesos.

No obstante, cuando se le pidió que pagara la cuenta el individuo adoptó una actitud violenta diciendo que no pagaría y comenzó a causar daños al mobiliario del establecimiento.

Tras el señalamiento directo, los oficiales procedieron con la detención de Ernesto Santiago "N" de 35 años, quien fue trasladado al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica, y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal por el delito de fraude.

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