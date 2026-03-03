logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Individuo golpeó a su pareja en la Progreso

Por Redacción

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Individuo golpeó a su pareja en la Progreso

Ante respuesta a un reporte de violencia familiar, oficiales de la Policía Municipal de la capital llevaron a cabo el aseguramiento de un hombre que señalado de agresiones físicas y verbales a su pareja, la parte afectada solicitó la intervención de los oficiales en la colonia Progreso.

Encontrándose en patrullajes de seguridad y vigilancia sobre el cuadrante sur, los agentes municipales fueron informados de un hecho de violencia familiar en proceso, por lo que se requería su intervención en un domicilio de la avenida Curie de la mencionada colonia.

Al llegar al lugar, la parte afectada, una mujer de 30 años, indicó que momentos antes, su pareja la había agredido tanto física como verbalmente, y era su deseo proceder legalmente, por lo que autorizó el ingreso de los oficiales al inmueble.

El señalado de nombre Edilberto "N" de 43 años, fue ubicado e informado del probable delito cometido, dando lectura a los derechos que le asisten como persona detenida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El detenido, resultó con aliento alcohólico en la certificación médica aplicada en el área de Justicia Cívica, siendo canalizado a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detenidos en Villa de Reyes, vinculados a homicidio de empresarios: SSPC
Detenidos en Villa de Reyes, vinculados a homicidio de empresarios: SSPC

Detenidos en Villa de Reyes, vinculados a homicidio de empresarios: SSPC

SLP

Redacción

Autoridades vinculan a la célula delictiva con hechos violentos en Zacatecas

Salvador Nava y la 57 concentran mayoría de siniestros viales
Salvador Nava y la 57 concentran mayoría de siniestros viales

Salvador Nava y la 57 concentran mayoría de siniestros viales

SLP

Rolando Morales

La SSPC señala que la distracción por teléfono celular supera incluso al exceso de velocidad

Balean a la Guardia Civil... y cae célula en Villa de Reyes
Balean a la Guardia Civil... y cae célula en Villa de Reyes

Balean a la Guardia Civil... y cae célula en Villa de Reyes

SLP

Redacción

Aseguran armas, droga y vehículo con placas sobrepuestas en operativo estatal.

GCE reporta 30 detenidos en 24 horas en SLP
GCE reporta 30 detenidos en 24 horas en SLP

GCE reporta 30 detenidos en 24 horas en SLP

SLP

Redacción

La corporación estatal informó resultados operativos del lunes 2 de marzo.