Individuo golpeó a su pareja en la Progreso

Ante respuesta a un reporte de violencia familiar, oficiales de la Policía Municipal de la capital llevaron a cabo el aseguramiento de un hombre que señalado de agresiones físicas y verbales a su pareja, la parte afectada solicitó la intervención de los oficiales en la colonia Progreso.

Encontrándose en patrullajes de seguridad y vigilancia sobre el cuadrante sur, los agentes municipales fueron informados de un hecho de violencia familiar en proceso, por lo que se requería su intervención en un domicilio de la avenida Curie de la mencionada colonia.

Al llegar al lugar, la parte afectada, una mujer de 30 años, indicó que momentos antes, su pareja la había agredido tanto física como verbalmente, y era su deseo proceder legalmente, por lo que autorizó el ingreso de los oficiales al inmueble.

El señalado de nombre Edilberto "N" de 43 años, fue ubicado e informado del probable delito cometido, dando lectura a los derechos que le asisten como persona detenida.

El detenido, resultó con aliento alcohólico en la certificación médica aplicada en el área de Justicia Cívica, siendo canalizado a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.