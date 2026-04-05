Intensifican operativos en sitios vacacionales en la Huasteca Potosina

En los centros turísticos de la Huasteca Potosina, autoridades de los tres ordenes de Gobierno pusieron en marcha un operativo especial para vigilar los parajes y atractivos naturales, que en estos días reciben a miles de visitantes de toda la República y del extranjero.

Desde principios de semana empezaron los recorridos de seguridad de los distintos cuerpos de auxilio, que incluyen corporaciones policiales, socorristas y Protección Civil Estatal, los dispositivos se intensificaron en los días Santos ante la alta afluencia de vacacionistas.

Desde temprana hora se iniciaron los recorridos en los atractivos naturales de Ciudad Valles, Huehuetlán, Tanlajás, Tancanhuitz, Tamuín, San Vicente y Tanquián, así como en otros parajes de la Huasteca.

Hasta el momento y de acuerdo con un corte, se han brindado decenas de servicios como informaciones turísticas y en algunos casos atenciones médicas básicas por caídas u otros malestares.

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El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, destacó la participación de la misma dependencia y de Unidades Municipales de Protección Civil, Guardia Civil Estatal, Policías Municipales y Cruz Roja, aunado a la presencia que brindan la Guardia Nacional y la División Carreteras de la GCE.

El propósito de la vigilancia en centros turísticos es tener saldo blanco en este primer periodo vacacional del año .