Interno de La Pila quiso fugarse del H. Central

Un interno del penal de La Pila que recibía atención médica en el Hospital Central, intentó darse a la fuga pero pudo ser detectado a tiempo y no pudo lograrlo, por lo que ahora continúa dentro del centro de detención cumpliendo sus procesos legales.

La Dirección de Centros Penitenciarios del Estado, reportó que tras las revisiones operativas y administrativas realizadas de manera permanente en los cinco centros penitenciarios de la entidad, se tiene pleno control y registro de la totalidad de las Personas Privadas de la Libertad.

Detalló que en días pasados una persona privada de la libertad que se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", intentó evadir la custodia penitenciaria.

Sin embargo, dicha acción fue contenida de manera inmediata sin que se lograra la evasión, encontrándose actualmente internado en el Centro Penitenciario de La Pila mientras que a los custodios que estaban a su cargo se les mantiene bajo investigación por dicha acción.

Actualmente, no existe ninguna persona privada de la libertad fuera de su espacio asignado, y la población penitenciaria se encuentra completa al 100 por ciento, conforme a los registros oficiales y a los protocolos establecidos, se destacó.

Como parte de las medidas ordinarias de control y seguridad, en cada uno de los centros penitenciarios se cumple de manera estricta con la rutina de pase de lista, la cual se realiza al menos dos veces al día y, en determinados momentos, hasta en tres ocasiones, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y la correcta supervisión de la población interna.

La Dirección de Centros Penitenciarios del Estado indicó que se continúa trabajando con apego a la normatividad vigente, manteniendo informada a la ciudadanía y fortaleciendo la seguridad institucional.

En días pasados, en medios digitales se corrió la versión que un interno había logrado evadirse del nosocomio donde recibía atención médica, pero ahora la Dirección de Centros Penitenciarios desmiente esta versión y aclara que todo quedó en el intento por parte de la persona privada de su libertad.