logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Investiga FGE hallazgo de dos cuerpos en Villa de Arista

El hecho, se suscitó recientemente en es municipio de la zona centro

Por Redacción

Septiembre 17, 2025 10:22 a.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) investiga un hecho suscitado recientemente en la zona centro de la entidad.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) acudieron a un lugar de Villa de Arista e iniciaron las diligencias respectivas, tras ser informados sobre el deceso de dos personas.

Además, la PDI se apoyó con agentes periciales de la FGE para que se efectuara el traslado de ambos cuerpos a sus instalaciones, donde se trabajará en las necropsias, conforme lo indica la ley.

"Con estas labores, la Fiscalía potosina mantendrá las acciones de campo a fin de que se esclarezcan los hechos que hayan llevado al fallecimiento de estas personas y llevar ante la autoridad judicial a quien resulte responsable", dice el boletín.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Investiga FGE hallazgo de dos cuerpos en Villa de Arista
Investiga FGE hallazgo de dos cuerpos en Villa de Arista

Investiga FGE hallazgo de dos cuerpos en Villa de Arista

SLP

Redacción

El hecho, se suscitó recientemente en es municipio de la zona centro

Mantienen cierre en tramo del bulevar Río Santiago
Mantienen cierre en tramo del bulevar Río Santiago

Mantienen cierre en tramo del bulevar Río Santiago

SLP

Redacción

Se pide que se atiendan las indicaciones de los oficiales en la zona

Cierran tramo del Río Santiago este miércoles
Cierran tramo del Río Santiago este miércoles

Cierran tramo del Río Santiago este miércoles

SLP

Redacción

SSPC reporta alta carga vehicular en Salvador Nava

VIDEO | Cámara capta choque y fuga en Salvador Nava
VIDEO | Cámara capta choque y fuga en Salvador Nava

VIDEO | Cámara capta choque y fuga en Salvador Nava

SLP

Pulso Online

Un auto compacto embistió a tres vehículos y escapó; se presume que el conductor estaba alcoholizado.