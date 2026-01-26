Investiga SSPC video de mujer arrojada desde auto
Juárez Hernández instó a la víctima a denunciar la agresión sufrida
Aunque se investiga el hecho, hasta el momento no se tiene conocimiento de la existencia de alguna denuncia presentada por la mujer que fue lanzada de un automóvil en movimiento este fin de semana en la capital, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El sábado pasado circuló un video en redes sociales, donde se observa como la mujer es arrojada de la unidad vehicular, en la calle Precursores de la Revolución de la colonia Juan Sarabia.
Al respecto, el mando policial refirió que el asunto fue comentado al interior de la Mesa de Paz y Seguridad, obteniéndose respuestas negativas, es decir, ni el número de emergencia 911, la policía municipal capital y tampoco la Policía de Investigación (PDI) tenían reporte de una mujer agredida.
Reveló que tras conocer lo sucedido, la SSPC envió a elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) al lugar de los hechos para tratar de recopilar indicios, sin embargo, no se obtuvo mayor información.
Expuso que si bien, se indaga si la videograbación difundida es verídica o no, hay confianza de que la mujer presenta la denuncia penal respectiva. "Que no lo deje así, que denuncie", añadió.
Juárez Hernández exhortó a la víctima acudir con las autoridades para denunciar la agresión sufrida, ya sea al número de emergencia, vía anónima o directamente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de comenzar con las averiguaciones.
"Hasta el momento no tenemos un reporte más que ese video que se expuso en las redes. Se mandó alguna patrulla a esa zona para que recorriera a ver si encontrábamos una evidencia. Por el momento, no tenemos algún dato", comentó.
