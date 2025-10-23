logo pulso
COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Seguridad

Investigan posible secuestro de mujer en Villa de Pozos

Autoridades estatales y municipales mantienen operativo tras un reporte al 911, aunque no hay confirmación del hecho.

Por Redacción

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Desde el pasado lunes, corporaciones de seguridad pública mantienen un operativo en la cabecera municipal de Villa de Pozos, tras un reporte recibido al número de emergencia 911 sobre la presunta privación de la libertad de una mujer.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC)Jesús Juárez Hernández, confirmó que el caso también fue notificado a los enlaces policiales asignados al municipio, quienes de inmediato dieron aviso al jefe de área de la Guardia Civil Estatal (GCE) y al director de la Policía Municipal.

Juárez Hernández explicó que ambas corporaciones se presentaron en el lugar de los hechos, donde obtuvieron algunos datos preliminares, aunque hasta el momento no se ha podido confirmar si efectivamente una mujer fue privada de su libertad.

El funcionario detalló que se revisaron cámaras de vigilancia particulares y se recabaron testimonios vecinales, sin obtener resultados concluyentes.

"Mantenemos la alerta sobre esa situación; si surge información nueva, le daremos seguimiento. Estamos atentos a ese tema", afirmó el secretario estatal.

