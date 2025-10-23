Sentencian a sujeto a dos años 8 meses por portar arma de fuego

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria contra José “S”, por su responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Al realizar recorridos de seguridad en el barrio de Tlaxcala, San Luis Potosí, elementos de la Guardia Civil Estatal, recibieron una denuncia de dos ciudadanos sobre una persona que viajaba a bordo de una camioneta con placas del extranjero, la cual les apuntó con un arma de fuego.

Al circular sobre Eje Vial intersección con Pedro Montoya, los policías se percataron que la camioneta referida había sido detenida por una autoridad municipal, por una falta administrativa, por lo que se acercaron a realizar una revisión.

Los elementos policiacos, localizaron en el vehículo, abajo del asiento del piloto dentro una bolsa, un arma de fuego con un cargador abastecido con 12 cartuchos.

El imputado, arma de fuego, cargador y demás objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien solicitó y obtuvo del juez de control, auto de vinculación a proceso y mediante procedimiento abreviado una sentencia condenatoria de dos años ocho meses de prisión y multa de 50 días equivalente a cinco mil 428 pesos 50 centavos.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.